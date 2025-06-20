الجمعة 20 يونيو 2025
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو "استعراض متهور" بالإسكندرية وتضبط المتهمين

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيديو يُظهر قائد سيارة ملاكي وقائد دراجة نارية أثناء السير برعونة وأداء حركات استعراضية بمحافظة الإسكندرية، ما عرّض حياتهما وحياة الآخرين للخطر.

 

وتمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط المركبتين والمتهمين مقيمين بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص تبين أن المتهمين لا يحملان تراخيص قيادة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة خلال مشاركتهما في موكب زفاف أحد أصدقائهما. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المتهمين والمركبتين وفقًا للقانون.

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حركات استعراضية الاسكندرية أداء حركات إستعراضية أجهزة الأمن

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