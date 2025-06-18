حبس طرفي مشاجرة التحرش في المطرية

أمرت نيابة المطرية بحبس طرفي مشاجرة بسبب تحرش أحدهم بابنة الآخر بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.



وقال العامل والد الفتاة أحد طرفي المشاجرة إنه أثناء سير ابنته بالشارع تحرش بها أحد أفراد الطرف الثاني ووجه إليها كلمات تخدش الحياء وحاول ملامستها فتشاجرت معه، ولما سمع الأصوات أسرع لنجدة ابنته.

وأضاف العامل أن أقاربه هموا لمؤازرته وتوجهوا إلى الشاب الذي استعان بأقاربه ونشبت بينهم المشاجرة التي استخدموا فيها أسلحة بيضاء وتعدوا على بعضهم البعض، قائلا: “ اللي هيقرب من بنتي هموته أنا مهمتي في الحياة حمايتها”.



تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول (3 أشخاص " إثنين منهم مصابين بسحجات متفرقة ")، وطرف ثان (3 أشخاص) جميعهم مقيمون بدائرة القسم، بسبب قيام أحد أفراد الطرف الثانى بمعاكسة ابنة أحد أفراد الطرف الأول.



وكشفت التحريات أن طرفي المشاجرة تعدوا على بعضهم بالضرب باستخدام “أسلحة بيضاء، عصا خشبية”، وتم ضبطهم والسلاح الأبيض والعصي الخشبية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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