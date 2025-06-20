الداخلية تُحبط محاولة ترويج مخدرات بـ70 مليون جنيه (صور)

نجحت وزارة الداخلية في ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة تنشط في الاتجار بالمواد المخدرة داخل نطاق محافظتي السويس والإسماعيلية، بحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة بلغت قيمتها نحو 70 مليون جنيه.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لتوجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية المتخصصة في جلب وترويج المخدرات، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام تشكيلات إجرامية بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها.

وبعد استصدار إذن النيابة وتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت الحملة عن ضبط قرابة 658 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – آيس)، بالإضافة إلى سلاح ناري (فرد خرطوش).

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استمرار الجهود لحصار منابع المخدرات وتطهير المجتمع من آفة الإدمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.