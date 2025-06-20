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حوادث

الداخلية تُحبط محاولة ترويج مخدرات بـ70 مليون جنيه (صور)

الداخلية تُحبط محاولة
الداخلية تُحبط محاولة ترويج مخدرات بـ70 مليون جنيه

نجحت وزارة الداخلية في ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة تنشط في الاتجار بالمواد المخدرة داخل نطاق محافظتي السويس والإسماعيلية، بحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة بلغت قيمتها نحو 70 مليون جنيه.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لتوجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية المتخصصة في جلب وترويج المخدرات، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام تشكيلات إجرامية بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها.

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وبعد استصدار إذن النيابة وتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت الحملة عن ضبط قرابة 658 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – آيس)، بالإضافة إلى سلاح ناري (فرد خرطوش).

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استمرار الجهود لحصار منابع المخدرات وتطهير المجتمع من آفة الإدمان.

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