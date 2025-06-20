الجمعة 20 يونيو 2025
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حوادث

حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن الأقصر

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن الأقصر

 نظّمت مديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية حملة للتبرع بالدم داخل المديرية؛ في إطار استمرار الدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به وزارة الداخلية، وحرصها الدائم على دعم المبادرات الصحية.

حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن الأقصر
حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن الأقصر

حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن الأقصر

 وشارك في الحملة عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية، في خطوة تعكس التزام رجال الأمن بدورهم الوطني والإنساني تجاه المجتمع، ودعمًا لمنظومة الرعاية الصحية، خاصة في الحالات الطارئة التي تتطلب توافر وحدات دم من مختلف الفصائل.

 

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من جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وتقديرهم لجميع المتبرعين من رجال الشرطة، مؤكدين أن هذه المبادرة تسهم بشكل فعّال في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين، وتعزز من قيم التعاون والتكافل داخل المجتمع.

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مديرية أمن الأقصر قطاع الخدمات الطبية قطاع الخدمات منظومة الرعاية الصحية وزارة الداخلية حملة للتبرع حملة للتبرع بالدم

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