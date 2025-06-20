نظّمت مديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية حملة للتبرع بالدم داخل المديرية؛ في إطار استمرار الدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به وزارة الداخلية، وحرصها الدائم على دعم المبادرات الصحية.

حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن الأقصر

حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن الأقصر

وشارك في الحملة عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية، في خطوة تعكس التزام رجال الأمن بدورهم الوطني والإنساني تجاه المجتمع، ودعمًا لمنظومة الرعاية الصحية، خاصة في الحالات الطارئة التي تتطلب توافر وحدات دم من مختلف الفصائل.

من جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وتقديرهم لجميع المتبرعين من رجال الشرطة، مؤكدين أن هذه المبادرة تسهم بشكل فعّال في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين، وتعزز من قيم التعاون والتكافل داخل المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.