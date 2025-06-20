الجمعة 20 يونيو 2025
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حوادث

الحماية المدنية تسمح لأهالي عقارات حدائق القبة المنهارة البحث عن متعلقاتهم (فيديو)

انهيار عقاري حدائق
انهيار عقاري حدائق القبة- فيتو

 سمحت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، لسكان 3 عقارات منهارة في حدائق القبة بالبحث عن متعلقاتهم الشخصية.  

ورصدت عدسة فيتو، لحظة بحث الأهالي عن متعلقاتهم الشخصية وسط الركام، وانتشار أمني مكثف لحمايتهم. 

 وشهدت منطقة حدائق القبة انهيار عقارين كليا وانهيار عقار ثالث جزئيا وتصدع عقار رابع. 

كما تم نقل 3 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

انهيار 3 عقارات في حدائق القبة

 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار عقارين كليا وانهيار الثالث جزئيا وتصدع الرابع في منطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت  قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة.

وأجلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، سكان العقارات المجاورة لعقارات حدائق القبة المنهارة تحسبا لأي طارئ.

وقامت الأجهزة المعنية بفصل الكهرباء عن المنطقة، فيما تكافح قوات الحماية المدنية لرفع الأنقاض وحصر الخسائر البشرية والمادية. 

ويقوم رجال المباحث حاليًا بسماع أقوال الشهود، وجمع التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العقارات المنهارة، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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