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حوادث

اعترافات المتهم بقتل زوجته داخل سيارة في التجمع الأول

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

أدلى المتهم بقتل زوجته داخل سيارة بمنطقة التجمع الأول باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

اعترافات قاتل زوجته بالتجمع الأول 

وقال المتهم بصوت منخفض: أنا شخص عصبي، وزوجتي كانت مثلي في العصبية، لكن ما كنت أقصد أن أقتلها.

وأضاف انه خرج بصحبتها وأولاده للبحث عن شقة إيجار وأثناء تواجدهم داخل السيارة نشبت بينهما مشادة كلامية.


وتابع المتهم، كان خلاف زي أي خلاف عادى، لكن الأمور خرجت عن السيطرة وتطورت إلى مشاجرة قمت بالتعدى عليها بسلاح أبيض حتى فارقت الحياة.

مقتل زوجة بالتجمع الأول 

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة إخطارا من أحد المستشفيات تفيد باستقبالها سيدة مصابة بعدة طعنات لكنها فارقت الحياة أثناء محاولة إسعافها، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات نافذة وتم التحفظ على الجثة  تحت تصرف النيابة العامة.


وبإجراء التحريات تبين، أن مشادة كلامية نشبت بين الزوجين أثناء استقلالهما سيارة بالتجمع الأول بصحبة أطفالهما، تطورت إلى قيام الزوج بإخراج سلاح أبيض وطعن زوجته عدة طعنات أودت بحياتها في الحال.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث التجمع الأول من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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