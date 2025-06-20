لفتة إنسانية، أمن القاهرة يُعيد طفلة تائهة إلى أحضان والدتها بالمطرية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إعادة طفلة تائهة إلى والدتها، بعد العثور عليها بدائرة قسم شرطة المطرية.

أمن القاهرة يُعيد طفلة تائهة إلى أحضان والدته

البداية كانت بتلقي قسم الشرطة بلاغًا من ربة منزل، أفادت فيه بعثورها على طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات تائهة ولا تعرف طريق العودة إلى منزلها، وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بتقديم أوجه الرعاية اللازمة للطفلة، مع اتخاذ الإجراءات الفورية للتوصل إلى أهليتها.

وبالفعل، أسفرت الجهود عن تحديد مكان أسرة الطفلة، حيث تم التوصل إلى والدتها التي أفادت بأن نجلتها خرجت من المنزل للهو ولم تتمكن من العثور عليها بعد ذلك، لتسلمها فورًا من رجال الشرطة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في واقعة تعكس الجانب الإنساني الحاضر دائمًا في أداء رجال الشرطة، وحرصهم على أمن وسلامة المواطنين، لا سيما الأطفال.

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