في ضربة جديدة لمحاولات الإخلال بنزاهة امتحانات الثانوية العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط القائم على إدارة أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لقيامه بادعاء قدرته على تسريب أسئلة الامتحانات مقابل مبالغ مالية.

ضبط متهم بالترويج لتسريب امتحانات الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية

يأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة، حيث رصدت الأجهزة المختصة ترويج المتهم لمزاعمه من خلال حساب إلكتروني، زاعمًا قدرته على توفير أسئلة الامتحانات قبل موعدها، بهدف استقطاب الطلاب وأولياء الأمور.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة بهدف تحقيق أرباح مادية من خلال استغلال حالة القلق لدى الطلاب وأسرهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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