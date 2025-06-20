الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

العثور على جثة صيدلي في قنا

العثور على جثة صيدلي
العثور على جثة صيدلي في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة على جثة صيدلي داخل مسكنه بمنطقة بين المحطات في نجع حمادي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات  يفيد بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد،  بالعثور على جثة صيدلي بشارع جواد حسني، بمنطقة بين المحطات بنجع حمادي.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة صيدلي يبلغ من العمر 27 عاما، وجارٍ معاينة الجثة، ونقلها إلى المستشفى،  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعاف قنا الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا قنا مديرية أمن قنا مرفق اسعاف قنا

مواد متعلقة

العثور على جثة شاب في قنا

ضبط الشاب المتهم بإصابة أستاذ جامعي بطلق ناري في قنا

محافظ قنا يبحث مع البنك الزراعي التوسع في تأسيس شركات لتدوير مخلفات قصب السكر والموز

محافظ قنا: إجراءات شاملة لضبط النمو السكاني وتعزيز جهود التنمية المستدامة

الأكثر قراءة

أسماء ضحايا عقارات حدائق القبة المنهارة (صور)

زغلول صيام يكتب: الأسباب الحقيقية لخسارة الأهلي في المونديال.. من صحاف العراق الي صحافين قهوة ميامي .. يا قلبي لاتحزن!

سعر طن الأرز الشعير العريض يسجل 17.700 ألف جنيه اليوم الجمعة

الفرحة تغمر منزل أمل عبد الغفار الثانية على محافظة الغربية بالشهادة الإعدادية (فيديو)

لله ما أعطى ولله ما أخذ، أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه لحادث بسيارته الحديثة

انهيار عقارين وتصدع ثالث بحدائق القبة، والإسعاف يدفع بـ 8 سيارات (فيديو وصور)

ماذا سيحدث في إيران؟ مقال لسيمور هيرش يكشف سيناريوهات الأيام القادمة

صراع بين الأهلي والزمالك على لاعب البنك

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الجمعة 20-6-2025 بالأسواق

لأصحاب المشروعات، كيف تحصل على إعفاء ضريبي قانوني؟

سعر طن الأرز الشعير العريض يسجل 17.700 ألف جنيه اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الجمعة 20-6-2025 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة لحفظ النفس والأولاد ووقايتهم من الشرور

آل البيت النبوي في مصر.. "أم كلثوم"، حفيدة الإمام الحسين، تُوفي أبناؤها كلهم في حياتها

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالوقوع في مشكلة

المزيد
الجريدة الرسمية