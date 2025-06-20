العثور على جثة صيدلي في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة على جثة صيدلي داخل مسكنه بمنطقة بين المحطات في نجع حمادي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بالعثور على جثة صيدلي بشارع جواد حسني، بمنطقة بين المحطات بنجع حمادي.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة صيدلي يبلغ من العمر 27 عاما، وجارٍ معاينة الجثة، ونقلها إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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