أمن القاهرة يحل لغز العثور على جثة شخص داخل حمام سباحة بالقاهرة الجديدة

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة في حل لغز العثور على جثة شخص داخل حمام سباحة بفيلا خاصة بمنطقة القاهرة الجديدة، أن الجثة لعامل يعمل داخل الفيلا.



وأضافت تحريات المباحث، أن الجثة لعامل فى العقد السادس من عمره، ومقيم بمحافظة القليوبية، وأثناء قيامة بتنظيف المنطقة المحيطة بحمام السباحة، تعثر وسقط داخل الحمام.

وأشارت تحريات المباحث، أنه عقب سقوطه داخل حمام السباحة غرق بسبب عدم إجادته السباحة.

وأكدت تحريات المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأن الوفاة جاءت نتيجة حادث عرضي.

العثور على جثة شخص داخل حمام سباحة بالقاهرة الجديدة

تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغا من من الأهالي بالعثور على جثة شخص داخل حمام سباحة بفيلا خاصة بمنطقة القاهرة الجديدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



و بالفحص تبين العثور على جثة شخص داخل حمام سباحة لا توجد به أى آثار ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



واستمع فريق من رجال المباحث لأقول الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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