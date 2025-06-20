الجمعة 20 يونيو 2025
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حوادث

ضبط شخص عرض حياته وحياة الآخرين للخطر خلال حفل زفاف بالخليفة

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصورة، يظهر فيها أحد الأشخاص وهو يفتح باب السيارة ويجلس أعلاه أثناء سير المركبة خلال حفل زفاف بدائرة قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة، في مشهد يعرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

شخص يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر خلال حفل زفاف بالخليفة

وبعد الفحص والتحري، تمكن رجال المباحث بالقاهرة من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها، في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي لأي مظاهر سلبية أو ممارسات تمثل تهديدًا على السلامة العامة.

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حفل زفاف بالخليفة الخليفة قسم شرطة الخليفة أمن القاهرة

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