لحظة إنقاذ سيدة من أحد عقارات حدائق القبة المنهارة (فيديو)

رصدت عدسة "فيتو" لحظة مؤثرة لإنقاذ سيدة كانت عالقة داخل أحد العقارات المقابلة لموقع انهيار 3 عقارات في منطقة حدائق القبة، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من إخراجها بسلام وسط تصفيق وهتافات الأهالي، في مشهد إنساني مؤثر.

ويوثق الفيديو لحظات توتر وترقب من المواطنين المتجمعين أسفل العقار، بينما يعمل رجال الحماية المدنية بحذر شديد على إنزال السيدة، التي بدت منهارة من شدة الموقف، وبمجرد خروجها، تم نقلها مباشرة إلى سيارة الإسعاف لتلقي الرعاية الطبية.

السيدة كانت ضمن عدد من السكان الذين تأخر إخلاؤهم بسبب ضيق مداخل العقار وتكدس المتعلقات، إلى أن تمكنت فرق الإنقاذ من الوصول إليها، وسط تفاعل واسع من الأهالي الذين وفروا الدعم والمساعدة لفرق الطوارئ.

تأتي هذه الجهود ضمن عمليات مستمرة للإخلاء والبحث والإنقاذ، في أعقاب انهيار عقارين مأهولين بالسكان، وتصدع عقار ثالث، بينما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

انهيار 3 عقارات في حدائق القبة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار عقارين كليا وانهيار الثالث جزئيا وتصدع الرابع في منطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة.

وأجلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، سكان العقارات المجاورة لعقارات حدائق القبة المنهارة تحسبا لأي طارئ.

وقامت الأجهزة المعنية بفصل الكهرباء عن المنطقة، فيما تكافح قوات الحماية المدنية لرفع الأنقاض وحصر الخسائر البشرية والمادية.

ويقوم رجال المباحث حاليًا بسماع أقوال الشهود، وجمع التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العقارات المنهارة، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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