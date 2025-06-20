الجمعة 20 يونيو 2025
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حوادث

طلبة أكاديمية الشرطة يزورون مستشفى أهل مصر لدعم مصابي الحروق

طلبة أكاديمية الشرطة
طلبة أكاديمية الشرطة يزورون مستشفى أهل مصر لدعم مرضى الحروق

نظمت أكاديمية الشرطة، زيارة إنسانية لوفد من الطلبة والطالبات إلى مستشفى أهل مصر لعلاج ضحايا الحروق، إحدى أبرز المؤسسات الرائدة فى هذا المجال داخل مصر والشرق الأوسط.

جولة داخل المستشفى ولفتة إنسانية مؤثرة

وخلال الزيارة، قام الطلاب بجولة شاملة داخل أقسام المستشفى المختلفة، واستمعوا إلى شرح مفصل حول آليات تقديم الرعاية الطبية والنفسية لمصابي الحروق، بالإضافة إلى دور المستشفى في إعادة دمجهم بالحياة مرة أخرى.

وشهدت الزيارة مواقف إنسانية لافتة، حيث التقى الطلاب بعدد من المرضى وذويهم، وقدموا لهم هدايا رمزية وباقات دعم نفسي، في رسالة تقدير لما يتحمله المرضى من معاناة، وتثمينًا لجهود الأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى.

مشاركة مجتمعية وتبرع لصالح المستشفى

وفي بادرة تعكس الإيمان بقيم التكافل والتعاون، قدم طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة تبرعًا ماليًا لصالح المستشفى، تأكيدًا على الدور المجتمعي الذي تحرص وزارة الداخلية على ترسيخه في نفوسهم، باعتبارهم النواة المستقبلية لجهاز أمني يرتكز على البعد الإنساني والاجتماعي.

تعزيز القيم المجتمعية فى نفوس الطلاب

وتأتي هذه الزيارة فى إطار خطة شاملة لدمج طلاب الأكاديمية في الأنشطة المجتمعية والإنسانية، بما يساهم في غرس قيم التعاطف والتكافل والرحمة، وتجسيدًا لمفهوم الشرطة المجتمعية التى تهدف إلى حماية الإنسان قبل المكان. 

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