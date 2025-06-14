أخبار الحوادث اليوم: السجن 10 سنوات للمتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات.. مقتل شاب بـ3 طلقات نارية في البحيرة.. وإصابة طالبة في انهيار سقف إحدى قاعات الامتحان بكلية هندسة الإسكندرية
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
السجن 10 سنوات للمتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات
قضت محكمة جنح أكتوبر بالسجن 10 سنوات على المتهمين الـ6 في قضية حريق خط غاز أكتوبر، والذي ترتب عليه وفاة 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم التي لحقت بهم جراء الحريق.
ضبط قائد سيارة أدى حركات استعراضية معرضًا حياة المواطنين للخطر بالمقطم
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائد سيارة بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية خطرة بشوارع القاهرة.
بسبب خلافات الجيرة، مقتل شاب بـ3 طلقات نارية في البحيرة
شهدت قرية زاوية حمور التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، مقتل شاب أطلق عليه ثلاث طلقات نارية في مشاجرة لخلافات الجيرة.
قرار قضائي جديد فى محاكمة 61 متهما بخلية اللجان النوعية بالتجمع الخامس
أمرت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 61 متهما من بينهم 18 محبوسا، في القضية رقم 9644 لسنة 2024، التجمع الخامس، في القضية المعروفة باللجان النوعية بالتجمع الخامس؛ وذلك لجلسة 20 سبتمبر للمرافعة.
المؤبد لـ 5 عناصر بخلية داعش سوهاج وإدراجهم علي قوائم الإرهاب
قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، بالسجن المؤبد لـ5 عناصر بـ "خلية داعش سوهاج" وإدراجهم علي قوائم الإرهاب وهي القضية رقم 426 لسنة 2024، التجمع الأول والمقيدة برقم 13 لسنة 2024 القاهرة الجديدة التي قيدت برقم 48 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة.
القبض على عامل بتهمة التعدى على كلب بالمقطم (فيديو)
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل لقيامه بالتعدى بالضرب على كلب فى منطقة المقطم.
إصابة طالبة في انهيار سقف إحدى قاعات الامتحان بكلية هندسة الإسكندرية
أصيبت طالبة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية اليوم السبت، إثر انهيار دهان سقف إحدى القاعات خلال إجراء امتحانات الفرقة الثانية.
إحالة دعوى وقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة لـ المفوضين
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تاجيل الدعوى المقامة من علي ايوب المحامي ، والتى طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة على مستوى الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل لجلسة 9سبتمبر مع إحالتها لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانونى.
إحالة دعوى إلغاء قرار رئيس هيئة التأمينات بوقف التعامل مع التوكيلات
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، إحالة أولي جلسات الدعوى المقامة من علي ايوب المحامي، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بمنع التعامل بالتوكيلات، مع إلزام الهيئة بالتعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى بجميع فروع ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.
تحريات مكثفة لحل لغز العثورعلى جثة شاب داخل شقته بالبساتين
تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة شاب داخل شقته بمنطقة البساتين.
القبض على شاب اعتدى على فتاة بالضرب أمام مسجد في دمياط
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ،في كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله فتاة تتهم شابًا بالاعتداء عليها بالضرب في محافظة دمياط.
غسلوا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات، سقوط 4 عناصر إجرامية في قبضة الأمن
نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية تخصصوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
ضبط محطة بث تليفزيوني لاسلكية دون ترخيص في المرج
نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط أحد الأشخاص بتهمة إنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية دون ترخيص.
ضبط مخدرات بـ26 مليون جنيه ومقتل مجرم خلال تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالقليوبية (صور)
لقى عنصر إجرامي مصرعه وأصيب آخر فى تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة القليوبية، كما تم ضبط باقى عناصر التشكيل وبحوزتهم مخدرات ثمنها 26 مليون جنيه.
إحالة عامل مسجد بتهمة هتك عرض 3 أطفال بمدينة نصر للمحاكمة
أمرت نيابة مدينة نصر باحالة عامل مسجد بتهمة هتك عرض 3 أطفال داخل حمام المسجد في عزبة الهجانة، للمحاكمة الجنائية.
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