أخبار الحوادث اليوم: السجن 10 سنوات للمتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات.. مقتل شاب بـ3 طلقات نارية في البحيرة.. وإصابة طالبة في انهيار سقف إحدى قاعات الامتحان بكلية هندسة الإسكندرية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

قضت محكمة جنح أكتوبر بالسجن 10 سنوات على المتهمين الـ6 في قضية حريق خط غاز أكتوبر، والذي ترتب عليه وفاة 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم التي لحقت بهم جراء الحريق.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائد سيارة بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية خطرة بشوارع القاهرة.

شهدت قرية زاوية حمور التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، مقتل شاب أطلق عليه ثلاث طلقات نارية في مشاجرة لخلافات الجيرة.

أمرت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 61 متهما من بينهم 18 محبوسا، في القضية رقم 9644 لسنة 2024، التجمع الخامس، في القضية المعروفة باللجان النوعية بالتجمع الخامس؛ وذلك لجلسة 20 سبتمبر للمرافعة.



قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، بالسجن المؤبد لـ5 عناصر بـ "خلية داعش سوهاج" وإدراجهم علي قوائم الإرهاب وهي القضية رقم 426 لسنة 2024، التجمع الأول والمقيدة برقم 13 لسنة 2024 القاهرة الجديدة التي قيدت برقم 48 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل لقيامه بالتعدى بالضرب على كلب فى منطقة المقطم.

أصيبت طالبة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية اليوم السبت، إثر انهيار دهان سقف إحدى القاعات خلال إجراء امتحانات الفرقة الثانية.

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تاجيل الدعوى المقامة من علي ايوب المحامي ، والتى طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة على مستوى الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل لجلسة 9سبتمبر مع إحالتها لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانونى.

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، إحالة أولي جلسات الدعوى المقامة من علي ايوب المحامي، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بمنع التعامل بالتوكيلات، مع إلزام الهيئة بالتعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى بجميع فروع ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة شاب داخل شقته بمنطقة البساتين.

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ،في كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله فتاة تتهم شابًا بالاعتداء عليها بالضرب في محافظة دمياط.

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية تخصصوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط أحد الأشخاص بتهمة إنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية دون ترخيص.

لقى عنصر إجرامي مصرعه وأصيب آخر فى تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة القليوبية، كما تم ضبط باقى عناصر التشكيل وبحوزتهم مخدرات ثمنها 26 مليون جنيه.

أمرت نيابة مدينة نصر باحالة عامل مسجد بتهمة هتك عرض 3 أطفال داخل حمام المسجد في عزبة الهجانة، للمحاكمة الجنائية.

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