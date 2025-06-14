السبت 14 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط قائد سيارة أدى حركات استعراضية معرضًا حياة المواطنين للخطر بالمقطم

المتهم
المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائد سيارة بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية خطرة بشوارع القاهرة.

تحديد وضبط المتهم

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وضبط قائدها، والذي تبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم.

حريق يلتهم شقة سكنية في عين شمس

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأكتوبر

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الظاهر في الفيديو، مؤكدًا قيامه بقيادة السيارة برعونة وتعمده القيام بحركات استعراضية، مما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المتهم والمركبة، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون وردع السلوكيات المتهورة التي تهدد السلامة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دائرة قسم شرطة المقطم حياة المواطنين حركات استعراضية ضبط الخارجين عن القانون شرطة المقطم شوارع القاهرة قسم شرطة المقطم وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأكتوبر

الأمن يضبط سائقا يستعرض بسيارته على الطريق الدائري

القبض على شاب اعتدى على فتاة بالضرب أمام مسجد في دمياط

سقوط 4 لصوص من بينهم سيدة لسرقة شقة وشركة فى قصر النيل والزاوية

غسلوا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات، سقوط 4 عناصر إجرامية في قبضة الأمن

ضبط مدير مطبعة غير مرخصة بداخلها 22 ألف مطبوع تجاري في المرج

ضبط محطة بث تليفزيوني لاسلكية دون ترخيص في المرج

ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 15 مليون جنيه

الأكثر قراءة

الرقابة النووية تكشف تطورات المؤشرات الإشعاعية وسر الإضاءات بالسماء المصرية

خبير عسكري: إسقاط إيران طائرتين F-35 كارثة عسكرية للاحتلال

استقرار أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 14 يونيو 2025

السيسي: إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية الضمان الوحيد للسلام بالمنطقة

قبل انطلاقها غدا، ننشر مواصفات امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة

انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم السبت 14-6-2025 بالأسواق

تحذير من تشيرنوبل الخليج، خريطة قدرات إيران النووية وخطر قصف بوشهر على دول الجوار

7 لاعبين فازوا بكأس العالم للأندية مع فريقين مختلفين (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

بالأرقام، مبيعات السيارات الأوروبية خلال أول 5 أشهر من 2025

سعر القصدير اليوم السبت 14-6-2025 في الأسواق

استقرار أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 14 يونيو 2025

انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم السبت 14-6-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

7 لاعبين فازوا بكأس العالم للأندية مع فريقين مختلفين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر: السعي على طلب الرزق في الحر له ثواب عظيم

قبل الثانوية العامة، اعرف حكم الغش والمساعدة في الامتحانات

تفسير رؤية العروسة في المنام وعلاقتها بفقدان شخص عزيز

المزيد
الجريدة الرسمية