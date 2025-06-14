ضبط قائد سيارة أدى حركات استعراضية معرضًا حياة المواطنين للخطر بالمقطم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائد سيارة بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية خطرة بشوارع القاهرة.

تحديد وضبط المتهم

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وضبط قائدها، والذي تبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الظاهر في الفيديو، مؤكدًا قيامه بقيادة السيارة برعونة وتعمده القيام بحركات استعراضية، مما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المتهم والمركبة، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون وردع السلوكيات المتهورة التي تهدد السلامة العامة.

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