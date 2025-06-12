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حوادث

إحالة ذئب بشري للجنايات بتهمة هتك عرض طفل من ذوي الهمم بالمطرية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة المطرية بإحالة عاطل بتهمة هتك عرض طفل من ذوي الهمم بدائرة القسم  للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة نظرا لسابق معرفته بالطفل واعتياده مشاهدته يلعب مع الأطفال بالشارع ومعرفته بحالته الصحية، فخطرت في ذهنه فكرة هتك عرضه بعد أن سيطرت عليه شهواته الشيطانية نتيجة شربه مخدر الآيس.

وتعرف المجني عليه على المتهم وشرح ماذا فعل به، مشيرا إلى أنه صفعه على وجهه عندما صرخ.

وقالت والدة المجني عليه: “المتهم استغل إعاقة نجلها ثم استدرجه إلى مكان بعيد عن أهله لارتكاب جريمته”.

وأضافت أنها اكتشفت الواقعة عندما رجع إليها ابنها ولاحظت أنه كان لا يلعب مع الأطفال في الشارع وعندما سألته أخبرها أن “المتهم أخذه إلى عقار بعيد عن المنطقة وأعطاه شوكولاتة ثم فعل معه أشياء غريبة”.

وكانت مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من أهل طفل من ذوي الهمم يتهمون فيه شابا باختطاف نجلهم والاعتداء عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وأضاف أنه استدرج المجني عليه ثم أقدم على تعريته وملامسة أجزاء حساسة من جسده كرها عنه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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