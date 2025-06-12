القبض على قائد سيارة دهس طالبتين في المقطم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة دهس طالبيتين أثناء عبورهما الطريق بمنطقة المقطم.

حادث تصادم بالمقطم

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة والاصطدام بطالبة، مما أدى لوفاتها بمنطقة المقطم بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم إحدى السيارات بطالبتين حال عبورهما الطريق، مما أدى لإصابتهما بكسور متفرقة بالجسم، ووفاة إحداهما متأثرة بإصابتها، وذلك بدائرة قسم شرطة المقطم.



وتمكن رجال المباحث من ضبط السيارة وقائدها (لا يحمل رخصة قيادة - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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