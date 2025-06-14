النيابة الإدارية تفعل قنوات تلقى شكاوى امتحانات الثانوية العامة 2025

أعلنت النيابة الإدارية عن تلقي الشكاوى المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة عبر الخط الساخن رقم: ١٦١١٧ - طوال أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.

النيابة الإدارية تخصص رقم ساخن لتلقي شكاوى الثانوية العامة

وقالت النيابة في بيان لها إنها إيمانا بدورها الدستوري والقانوني، وحرصها الدائم على صون وحماية حقوق طلبة المدارس، وضمان إجراء الامتحانات في بيئة آمنة ومنضبطة تكفل تكافؤ الفرص؛ فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمخالفات سير الامتحانات، أو ما من شأنه التأثير على انتظامها أو الإخلال بالانضباط الواجب توافره داخل اللجان، من خلال وسائل التواصل التالية:

الخط الساخن: ١٦١١٧ - طوال أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.

البريد الإلكتروني: SHAKWA@AP.GOV.EG

WhatsApp: ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨

الرسائل التفاعلية القصيرة: ١٤١١

قناة النيابة الإدارية عبر تطبيق Telegram: ١٤١١

تطبيق "منظومة الشكاوى وقياس الأداء" المتاح على كافة متاجر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.

كما تتلقى النيابة الإدارية الشكاوى المتعلقة بأي تجاوزات تمس كرامة الطالبات والطلاب أو انتهاكات تخالف القواعد المنظمة لضوابط إجراءات تفتيش الطلبة والطالبات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني: fem@ap.gov.eg، أو عبر تطبيق "WhatsApp" الخاص بالوحدة على الرقم: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير

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