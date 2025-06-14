بسبب خلافات الجيرة، مقتل شاب بـ3 طلقات نارية في البحيرة

شهدت قرية زاوية حمور التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، مقتل شاب أطلق عليه ثلاث طلقات نارية في مشاجرة لخلافات الجيرة.

ثلاث طلقات نارية

تبلغت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بوصول "ف. ه" في العقد الثالث من العمر مقيم بناحية قرية زاوية حمور التابعة لمركز الدلنجات، جثة هامدة، إلى المستشفى العام متأثرا، بإصابته بثلاث طلقات نارية وبالانتقال والمعاينة تبين قيام ثلاثة أشخاص بانتظاره أثناء عودته إلي المنزل، وقاموا بإطلاق عليه أعيرة نارية لخلافات الجيرة بينهم.

اعترفوا بارتكابهم جريمة القتل

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من إلقاء القبض علي المتهمين الثلاثة والسلاح الناري المستخدم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم جريمة القتل، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.