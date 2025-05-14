الأربعاء 14 مايو 2025
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حوادث

القبض على سائق المقطورة المتهم بدهس بطل كمال الأجسام في التجمع الخامس

ضبط المتهم بدهس بطل
ضبط المتهم بدهس بطل مصر لكمال الأجسام، فيتو

نجحت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة في القبض على سائق سيارة مقطورة، متهم بدهس بطل مصر وأفريقيا في كمال الأجسام، “عبد الله عبد الفتاح”، بشارع التسعين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس،  والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، وجار خضوعه لتوقيع الكشف الطبي عليه لتحليل المخدرات للتأكد من تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، وتقوم قوات المباحث العامة بجمع التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان لبيان إن كان الحادث تم عن قصد من قبل المتهم أم كان عن خطأ.

 بينما تواصل الخدمات المرورية جهودها لتسيير الحركة المرورية بالطريق وسحب السيارتين، لانتظام حركة المركبات.



وذلك عقب أن تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بمصرع شاب في حادث سير مروع بمنطقة التجمع الخامس، نتيجة تصادم سيارة نقل بمركبة ملاكي.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الضحية هو بطل مصر وأفريقيا في كمال الأجسام، ولقي مصرعه في الحال متأثرًا بإصاباته، بعد أن دهست إحدى المقطورات سيارته الملاكي.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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البحث الجنائي أمن القاهرة بطل مصر وأفريقيا في كمال الأجسام قسم شرطة التجمع الخامس

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