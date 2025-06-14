السبت 14 يونيو 2025
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حوادث

ضبط مخدرات بـ26 مليون جنيه ومقتل مجرم خلال تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالقليوبية (صور)

مقتل عنصر إجرامى
مقتل عنصر إجرامى وضبط مخدرات ثمنها 26 مليون

 لقى عنصر إجرامي مصرعه وأصيب آخر فى تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة القليوبية، كما تم ضبط باقى عناصر التشكيل وبحوزتهم مخدرات ثمنها 26 مليون جنيه.

 أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة"، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظة القليوبية تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة، تمهيدًا للاتجار بها وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.  

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع أحدهم وإصابة آخر محكوم عليهما بالسجن فى جنايات "قتل - سلاح - إطلاق أعيرة نارية"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (أكثر من 63 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "شادو، هيدرو، أيس، هيروين، بودر، حشيش" 2100 قرص مخدر – 5 قطع أسلحة نارية " 2 بندقية آلية،  بندقية خرطوش، فرد خرطوش طبنجة ") هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من ( 26 ) مليون جنيه،  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى وتجار المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.

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