السبت 14 يونيو 2025
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حوادث

إحالة عامل مسجد بتهمة هتك عرض 3 أطفال بمدينة نصر للمحاكمة

هتك عرض طفل، فيتو
هتك عرض طفل، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر باحالة عامل مسجد بتهمة هتك عرض 3 أطفال داخل حمام المسجد في عزبة الهجانة، للمحاكمة الجنائية.

وقال أهالي الأطفال إن أولادهم حكوا لهم ما فعله المتهم بهم، مشيرين إلى أنه كان يستدرج الضحايا إلى حمام المسجد لإبعادهم عن الناس، ومن ثم يلامس أجزاء حساسة من جسدهم، ويهتك عرضهم.

هتك عرض 3 أطفال بمدينة نصر 

كان قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أولياء أمور 3 أطفال اتهموا عامل بالاعتداء الجنسي عليهم، داخل مسجد بعزبة الهجانة بدائرة القسم.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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