السبت 14 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرار قضائي جديد فى محاكمة 61 متهما بخلية اللجان النوعية بالتجمع الخامس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت  الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 61 متهما من بينهم 18 محبوسا، في القضية رقم 9644 لسنة 2024، التجمع الخامس، في القضية المعروفة باللجان النوعية بالتجمع الخامس؛ وذلك لجلسة 20 سبتمبر للمرافعة.
 

محاكمة 61 متهما بخلية اللجان النوعية بالتجمع الخامس 

وذكر أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2002 وحتي 22 فبراير من عام 2023، تولى المتهمون قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن تولى قيادة بجماعة الإخوان ولجان عملياتها النوعية المسلحة.


وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتي الحادي والستين انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون من الثاني وحتي السادس تدريبات عسكرية لتحقيق أغراضها.

وأضاف أمر الإحالة: المتهمون من الأول وحتي السادس والسادس عشر والثامن والخمسين أيضا مولوا جماعة إرهابية بأن وفروا للجماعة موضوع الاتهام أموالا وأسلحة ومركبات وبيانات ومعلومات وأدوات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وشرع المتهمون من الأول للسادس فى قتل "أ.ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وخربوا سيارة المجني عليه، وشرع المتهمين الثالث والرابع في قتل "س.ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السادس تهم حيازة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، حازوا مفرقعات بان حازوا مادتي مخاليط الألعاب النارية والبارود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خلية اللجان النوعية بالتجمع الخامس محاكمة 61 متهما بخلية اللجان النوعية خلية اللجان النوعية اللجان النوعية بالتجمع الخامس

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة أنوسة كوتة في قضية "ضحية النمر" بطنطا لـ 21 يونيو

لحظة مغادرة كانييه ويست محاكمة ديدي (فيديو)

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

هل تلجأ مصر إلى اقتصاد الحرب؟ خبير يجيب

إصابة طالبة في انهيار سقف إحدى قاعات الامتحان بكلية هندسة الإسكندرية

رئيس الوزراء يعلن تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير لهذا الموعد

زغلول صيام يكتب: الأهلي في المونديال.. عندما نصنع من الحبة قبة! من قهوة ميامي إلى فرح العمدة.. يا قلبي لا تحزن

بعد إسقاطها مقاتلة إسرائيلية وأسر قائدها، إيران تهدد بغلق مضيق هرمز

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.46%

خدمات

المزيد

انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم السبت 14-6-2025 بالأسواق

تحديث جديد من واتساب يسمح بتحويل المستندات إلى pdf، ما القصة

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

تهديد للأمن الدولي.. ماذا قال الأزهر عن الهجمات الإسرائيلية على إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العروسة في المنام وعلاقتها بفقدان شخص عزيز

هل الصلاة في المساجد التي بها قبور صحيحة؟ الشيخ عطية صقر يجيب

آل البيت النبوي في مصر، "سيدنا الحسن الأنور" والد السيدة نفيسة وزعيم بني هاشم

المزيد
الجريدة الرسمية