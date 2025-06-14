السبت 14 يونيو 2025
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حوادث

تحريات مكثفة لحل لغز العثورعلى جثة شاب داخل شقته بالبساتين

تحريات مكثفة لحل
تحريات مكثفة لحل لغز العثورعلى جثة شاب

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة شاب داخل شقته بمنطقة البساتين.

 

العثور على جثة شاب بالبساتين 

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة شاب داخل شقته لا توجد به أى آثار ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقول الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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