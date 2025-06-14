القبض على عامل بتهمة التعدى على كلب بالمقطم (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل لقيامه بالتعدى بالضرب على كلب فى منطقة المقطم.

فيديو التعدى على كلب بالمقطم

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من (عامل بإحدى محطات الوقود) لقيامه بالتعدى على "كلب" بالقاهرة.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 يونيو الجارى تلقي قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قيام (عامل بإحدى محطات الوقود - كائنة بدائرة القسم) بالتعدى بالضرب على كلب وإلقاء الحجارة عليه.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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