نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ،في كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله فتاة تتهم شابًا بالاعتداء عليها بالضرب في محافظة دمياط.

القبض على شاب اعتدى على فتاة بالضرب أمام مسجد في دمياط

وبالفحص، تبين أنه في يوم 5 يونيو الجاري، تقدمت المبلغة – مقيمة بدائرة مركز شرطة دمياط – ببلاغ إلى قسم شرطة أول دمياط، أفادت فيه بتعرضها للاعتداء اللفظي والبدني من قبل أحد الأشخاص، أثناء تواجدها أمام أحد المساجد وارتكازها على سيارة نقل موتى، دون أن تُصاب بأذى.

اعتدى على فتاة بالضرب أمام مسجد في دمياط

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة القسم نفسه. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة، مرجعًا تصرفه إلى مروره بحالة نفسية سيئة عقب وفاة والده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، والعرض على جهات التحقيق المختصة.

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