الخميس 12 يونيو 2025
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محافظات

الكشف على 500 حالة خلال قوافل طبية في البحيرة

قافلة سكانية بالبحيرة
قافلة سكانية بالبحيرة

 أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز القطاع الصحي وتوفير خدمات طبية مجانية لكافة المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير حياة كريمة للجميع.


قافلة طبية بقرية السابعة جناكليس التابعة للوحدة المحلية لقرية النمرية 

 حيث نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير قافلة طبية بقرية السابعة جناكليس التابعة للوحدة المحلية لقرية النمرية أسفرت عن تقديم خدمات طبية لـ 301 حالة فى عدد من التخصصات شملت  177 باطنة- 40 أسنان  ــ 57 رمد، بالإضافة إلى توفير 27 نظارة طبية للمواطنين، وتم صرف الأدوية مجانًا من خلال صيدلية القافلة، وتضمنت القافلة عيادة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، ولجنة لإعداد تقارير العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب تقديم خدمات التثقيف الصحي.

 

توقيع الكشف الطبي على 200 مواطن 

كما شهدت قرية بركة غطاس (عزبة جرار البحرية) بمركز ومدينة أبو حمص تنفيذ قافلة طبية مماثلة، تم خلالها توقيع الكشف الطبي على 200 مواطن في تخصصات الأطفال، الباطنة، الأسنان، والرمد، وتأتي هذه القوافل الطبية استمرارًا لجهود المحافظة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال تقديم خدمات صحية مجانية بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

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البحيرة الدكتورة جاكلين عازر السكان قافلة طبية أبو حمص أبو المطامير

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