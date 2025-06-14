غسلوا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات، سقوط 4 عناصر إجرامية في قبضة الأمن

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية تخصصوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

غسلوا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بمحاولات لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، و"تبييضها" بإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال شراء العقارات واستخدامها كواجهة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وبلغت قيمة الممتلكات التي تم رصدها وتحريزها نحو 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة.

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