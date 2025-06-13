الجمعة 13 يونيو 2025
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ضبط شاب بتهمة التنقيب عن الآثار والإضرار بـ 5 منازل في قنا

ضبط شاب بتهمة التنقيب
ضبط شاب بتهمة التنقيب عن الآثار، فيتو

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من القبض على شاب بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزله، وتسبب في تضرر 5 منازل جيرانه، بمنطقة السوق الفوقاني، بدائرة بندر قنا.

وكانت مديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بورود بلاغ بتضرر مواطن لوجود تصدعات في جدران منزله بسبب التنقيب عن الآثار بمنزل جاره في منطقة السوق الفوقاني بدائرة القسم.

 

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة قنا وجهات التحقيق برئاسة المستشار محمود الغرباوي مدير النيابة العامة لبندر قنا إلى مكان الواقعة، وتبين بعد الفحص العثور على حفرة عمقها عدة أمتار بداخلها مياه تم حفرها منذ عدة شهور وتركوها، والمياه أثرت على المنازل المجاورة. 

 

وتم ضبط أحد ورثة المنزل محل الواقعة في الثلاثينيات من عمره بتهمة التنقيب عن الآثار في منطقة السوق الفوقاني بندر قنا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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