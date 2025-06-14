إصابة طالبة في انهيار سقف إحدى قاعات الامتحان بكلية هندسة الإسكندرية

أصيبت طالبة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية اليوم السبت، إثر انهيار دهان سقف إحدى القاعات خلال إجراء امتحانات الفرقة الثانية.

وكان قد تلقت غرفة عمليات جامعة الإسكندرية بلاغا يفيد بانهيار وتصدع وهبوط طبقة التغطية والدهان لجزء من بلاطة السقف بإحدى قاعات مبنى كهرباء، وتسبب فى إصابة إحدى الطالبات أثناء إجراء امتحان الفرقة الثانية بقسم الهندسة الكهربية.

وأكدت جامعة الإسكندرية فى بيان لها، أنه تم استدعاء طبيب وطاقم التمريض بعيادة الكلية لاتخاذ اللازم وتم نقل الطالبة إلى مستشفى الطلبة الجامعى.

وأوضحت الجامعة، أنه تم عمل الفحوصات والإشاعات العادية والمقطعية اللازمة وتبين أنها خالية من أى كسور أو نزيف، ووجود جرح بفروة الرأس تطلب عمل غرز جراحية وتم وضعها تحت الملاحظة ومغادرتها للمستشفى بعد الاطمئنان على حالتها الصحية.

كما تم إخلاء القاعة ونقل لجنة الامتحان إلى مكان آخر كما قامت ادارة السلامة والصحة المهنية بمراجعة موقف باقى المبنى بالإضافة إلى تشكيل لجنة هندسية للوقوف على الأسباب والطرق الفنية لمعالجتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.