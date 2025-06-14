السبت 14 يونيو 2025
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حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأكتوبر

ضبط تشكيل عصابي تخصص
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات باستخدام "مفتاح مصطنع"

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة أحد المواطنين، والقبض على المتورطين في الواقعة بعد جهود بحثية مكثفة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم الشرطة بلاغًا من موظف مقيم بدائرة القسم، يفيد بتعرض سيارته للسرقة أثناء وقوفها أمام العقار محل سكنه. وبفحص البلاغ وتتبع خط سير الجناة، نجحت القوات في تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وتبيّن أنهما من العاطلين عن العمل، وعُثر بحوزتهما على السيارة المسروقة.

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وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام "مفتاح مصطنع"، وأقرا بارتكاب حالتين مماثلتين لسرقة سيارتين بنفس الأسلوب، وقيامهما ببيع السيارتين لأشخاص آخرين رغم علمهم بمصدرها غير المشروع.

وألقت القوات القبض على العميلين – وهما عاطلان مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين – وبحوزتهما السيارتان المسروقتان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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ضبط تشكيل عصابي سرقة السيارات اكتوبر مديرية أمن الجيزة

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