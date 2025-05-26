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حوادث

يسير عكس الاتجاه، القبض على سائق سيارة صدم أخرى بدائري البساتين

ضبط قائد سيارة, فيتو
ضبط قائد سيارة, فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يُظهر قيام قائد سيارة يسير عكس الاتجاه ويصطدم بسيارة أخرى ويحدث تلفيات بها بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

 

أسفرت التحريات والفحص عن تحديد السيارة المتسببة وقائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة كما وردت في الفيديو.

 

ماشي عكس الاتجاه  بالطريق الدائري  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها، في ضوء التزام الأجهزة الأمنية بتطبيق القانون والحفاظ على أمن وسلامة الطرق.

 

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