السبت 14 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لتطوير كورنيش أخميم

محافظ سوهاج يتابع
محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لتطوير كورنيش أخميم

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المهمة، والتي شملت "المرحلة الثانية من كورنيش أخميم، وكورنيش جرجا، وكوبري الربط بين المرحلتين الأولى والثانية من مشروع توسعة الكورنيش الغربي بمدينة سوهاج".

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور طلعت علي المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق، والمهندس محمد عبد العاطي مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري بسوهاج، والمهندس محمد طايع وكيل وزارة الري، وعدد من رؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية.

 

واستعرض الاجتماع تطورات أعمال المرحلة الثانية من كورنيش أخميم الممتدة لمسافة 3كيلومترات، والواصلة بين كورنيش أخميم وكورنيش سوهاج الشرقي، حيث تم الانتهاء من أعمال تدبيش جانب نهر النيل.

 

ووجّه المحافظ بسرعة تشكيل لجنة لاستلام الموقع، وإنهاء أعمال الفصل المساحي بين أملاك الدولة والأهالي، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لإزالة المعوقات ووضع جدول زمني واضح للانتهاء من المشروع.

 

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من كورنيش جرجا، والتي تشمل تدبيش جانب النيل لمسافة 650 مترًا. ووجّه "سراج" بالتنسيق مع مديرية الأمن لتنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات على مسار المشروع، ضمن الموجة 26 لإزالة التعديات.

 

وفيما يخص الكوبري الرابط بين مرحلتي توسعة الكورنيش الغربي، أشار ممثل الشركة المنفذة إلى قرب الانتهاء من الأعمال الإنشائية قبل نهاية الشهر الجاري. ووجّه المحافظ بسرعة البدء في أعمال الرصف والتجميل، وتطبيق الهوية البصرية على عناصر الكوبري، إلى جانب استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة المرسى السياحي بالكورنيش الغربي، ووضع تصور لتحويل الكوبري القديم أعلى المصرف إلى ممشى سياحي ضمن رؤية المحافظة لتحويل المنطقة بالكامل إلى مزار سياحي ومتنفس حضاري لأبناء سوهاج.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الموقف التنفيذى المرحلتين الاولي والثانية تجميل رؤساء المراكز والمدن تشكيل لجنة رؤساء المراكز للطرق والكبارى

مواد متعلقة

مصر تودع عصر المقالب العشوائية.. قطاع البيئة يشهد إنجازات غير مسبوقة خلال 2024.. خطط متكاملة لإدارة المخلفات وتحويلها إلى طاقة مستدامة

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

هل تلجأ مصر إلى اقتصاد الحرب؟ خبير يجيب

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام القادمة

زغلول صيام يكتب: الأهلي في المونديال.. عندما نصنع من الحبة قبة! من قهوة ميامي إلى فرح العمدة.. يا قلبي لا تحزن

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.46%

السجن 10 سنوات للمتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات

بعد إسقاطها مقاتلة إسرائيلية وأسر قائدها، إيران تهدد بغلق مضيق هرمز

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 14 يونيو 2025

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جيش الاحتلال يكشف عن خسائر المشروع النووي الإيراني (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الصلاة في المساجد التي بها قبور صحيحة؟ الشيخ عطية صقر يجيب

آل البيت النبوي في مصر، "سيدنا الحسن الأنور" والد السيدة نفيسة وزعيم بني هاشم

الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية