أخبار الحوادث اليوم: عامل ينهي حياة 3 من أبنائه ويشنق نفسه، انهيار عقار مكون من 3 طوابق بالمنيا، إحالة أوراق متهمين للمفتي بتهمة قتل نجل سفير سابق بالشيخ زايد

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

مأساة تهز سوهاج، عامل ينهي حياة 3 من أبنائه ويشنق نفسه

شهدت قرية أولاد سالم قبلي التابعة لمركز دار السلام بمحافظة سوهاج حادثًا مأساويًا، حيث أقدم أحد العمال على إنهاء حياة 3 من أبنائه، بينهم طالبة بالثانوية العامة، مستخدمًا سلاحًا أبيض (مطواة)، ثم أقدم على شنق نفسه داخل المنزل، وذلك إثر خلافات أسرية حادة.

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10 ونصف، بإحالة أوراق المتهم الأول والثاني بقتل وسرقة نجل سفير سابق داخل مسكنه بمدينة الشيخ زايد، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في اعدامه، وحددت جلسة 9 أغسطس للنطق بالحكم.

شهدت مدينة المنيا، منذ قليل انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق، دون خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة لغز سرقة خزنة بداخلها مشغولات ذهبية ومبالغ مالية وأوراق رسمية من داخل شقة مدير شركة لتنظيم الحفلات بـ منطقة حدائق الأهرام، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار الذي استغل انشغال الأسرة بذبح الأضحية أول أيام عيد الأضحى، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في نيل الصف جنوب محافظة الجيزة.



أصيب 5 أشخاص في حريق نشب في برج سكني مكون من 12 طابقا بدائرة قسم شرطة أول الفيوم وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيه 3 أشخاص وهم يحاولون استيقاف مركبة "توك توك" باستخدام أسلحة نارية بمحافظة أسيوط، في مشهد أثار الذعر بين المتابعين.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات مالية بينهما فى منطقة الوايلي.

أحالت نيابة الخليفة عامل توصيل طلبات قتل والده أثناء الصلاة طعنًا بالسكين إلى محكمة الجنايات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الشرقية في واقعة زواج فتاة من شاب مصاب بمتلازمة داون، في واقعة صادمة ان الفتاة تبلغ من العمر 15 سنة وقاصر.

أسدلت محكمة جنايات بني سويف الستار على واحدة من أبشع جرائم القتل الأسري، حيث قضت، حضوريًّا وبإجماع الآراء، بإعدام المتهمة "أ. ع. ش"، شنقًا حتى الموت، بعد إدانتها بقتل نجل شقيقتها، الطفل "إسلام شحاتة"، البالغ من العمر 7 سنوات، عمدًا مع سبق الإصرار، كما قررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام.

نظّمت وزارة الداخلية، احتفالية خاصة للأطفال من ذوي الهمم، في مشهد إنساني يعكس مدى اهتمامها بتعزيز التواصل المجتمعي؛ في إطار الدور المجتمعي والإنساني لوزارة الداخلية، وحرصها الدائم على دعم فئات المجتمع المختلفة.

في مشهد أثار الذعر بين الأهالي، شهدت منطقة منشية جمال عبد الناصر بحلوان جريمة اعتداء مروعة، راح ضحيتها موظف خرج لتوه من المسجد، قبل أن يباغته أحد البلطجية بطعنات نافذة مستخدمًا سلاحًا أبيض.

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية إلى أقوال ربة منزل حفيدة سيدة مسنة لقيت مصرعها على يد خادمة وزوجها بعد إعطائها جرعة أنسولين زائدة بدائرة قسم شرطة عين شمس بقصد سرقتها.

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