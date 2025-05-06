التحرش بكلبة في حدائق الأهرام يشعل مواقع التواصل والشرطة تضبط المتهم وتحقق مع ناشرة الفيديو

يواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودهم في كشف ملابسات واقعة تحرش طفل بكلبة بلدي بأحد الشوارع، تلك الواقعة التي رصدتها إحدى كاميرات المراقبة وصورها فيديو تم بثها علي إحدي صفحات التواصل الاجتماعي.

وتحركت قوات الأمن وألقت القبض علي الطفل الذي تبين أنه يبلغ من العمر 13 عاما ويحمل جنسية إحدي الدول العربية

ومن خلال فريق بحث تقوم قوات البحث الجنائي مناقشة شهود العيان وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكان قد تلقى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب مفاده رصد المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، فيديو بعنوان "ابن بواب يغتصب كلبة شارع بحدائق الأهرام "، وآخر بعنوان “اغتصاب بوضح النهار ويظهر فيه مراهق يلمس أعضاء تناسلية من كلب بلدي بشكل متكرر ثم يقوم المتهم بالهروب بعد نباح الكلب”.



وتم التوصل لناشرة الفيديو “أ ح”، 42 سنة، وتبين أنها مقيمة بالعقار الذي حدثت أمامه الواقعة، وتم الوصول لها، وتبين حصولها على الفيديو من كاميرات المراقبة المثبتة أمام العقار.

وقالت ناشرة الفيديو، إنها قامت بإنشاء صفحات وهمية على "فيسبوك"، ونشر الفيديو عليها بعد حصولها عليه من كاميرات المراقبة، واعترفت بنشره بقصد تحقيق مشاهدات عالية والتوعية بالقصة.

وتمكن النقيب أحمد عبادة، معاون مباحث قسم شرطة الهرم، من ضبط المتهم، وتبين أنه طفل يبلغ من العمر 13 سنة، يحمل إحدى الجنسيات العربية، واعترف بارتكاب الواقعة.



وجار العرض علي النيابة للتولي التحقيقات.

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