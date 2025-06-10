الداخلية تواصل مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا (فيديو وصور)

تواصل وزارة الداخلية، مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة" لتوزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية؛ وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.



وقام مأمورى أقسام ومراكز الشرطة بمختلف مديريات الأمن بتوزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر إحتياجًا والأولى بالرعاية، حيث أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية على مشاركتهم مختلف الأعياد والمناسبات.





يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين؛ إستمرارًا للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا.

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