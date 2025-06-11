المشدد 6 سنوات لمزور المحررات الرسمية في النزهة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة تزوير محررات رسمية في النزهة.

القبض على عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية

البداية كانت عندما تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطل لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرةقسم النزهة تزوير المحررات الرسمية متخذًا من مسكنه مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتبين انه عاطل له معلومات جنائية، وبحوزته (مجموعة من التوكيلات الرسمية وخاتم شعار الجمهورية مقلد هاتفين محمول – مبلغ مالى وجهاز كمبيوتر بمشتملاته – طباعة) واعترف بممارسته تزوير المحررات الرسمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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