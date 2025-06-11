القبض على حارس عقار بتهمة سرقة مجوهرات من خزنة مدير شركة بحدائق الأهرام

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة لغز سرقة خزنة بداخلها مشغولات ذهبية ومبالغ مالية وأوراق رسمية من داخل شقة مدير شركة لتنظيم الحفلات بـ منطقة حدائق الأهرام، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار الذي استغل انشغال الأسرة بذبح الأضحية أول أيام عيد الأضحى، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

سرقة خزنة مدير شركة لتنظيم الحفلات بحدائق الأهرام

كان قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مدير شركة لتنظيم الحفلات، يفيد باكتشافه سرقة خزنة من داخل شقته تحتوي على مجموعة من المشغولات الذهبية وأموال ووثائق هامة بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن الخزنة كانت تحتوي على 4 عقود ذهبية، و4 سلاسل، و4 أساور، و10 خواتم، بالإضافة إلى شيك بنكي بمبلغ 2 مليون جنيه، وجواز سفر، و500 دولار أمريكي.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار، حيث استغل انشغال الأسرة بذبح الأضحية أول أيام عيد الأضحى، ودخل الشقة وسرقة الخزنة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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