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محافظات

وزير الزراعة يزور مسؤول حماية الأراضي بسوهاج المعتدى عليه خلال تنفيذ قرار إزالة 

وزير الزراعة يزور
وزير الزراعة يزور مسؤول حماية الأراضي بسوهاج

زار الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج منذ قليل مسئول حماية الأراضي الزراعية والذي اعتدى عليه عدد من الأهالي بالضرب بالحجارة والرشق أثناء تنفيذ قرار إزالة تعدي على أرض الزراعية بقرية ونينة الشرقية بمركز سوهاج.

التعدي على مسئول حماية الأراضي الزراعية بسوهاج

يذكر أن كان اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج يفيد بتعدي عدد من أهالى قرية ونية الشرقية على مسئول حماية الأراضي الزراعية، أثناء تنفيذ حملة إزالة مبنى التعدي على الأراضي الزراعية أثناء إجازة عيد الأضحى.

على الفور، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها، وتم ضبط المتهمين، وهم كل من: ناصر ع. ع.، وشقيقه محمد ع. ع. بالتعدي بالضرب على طلعت شوقي بشير، مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم. وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارات بحبس متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بالتعدى بالضرب بالحجارة والرشق على مسئول حماية الأراضى الزراعية.

النيابة تأمر بتفريغ الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة المتسبب

كما أمرت النيابة العامة بتفريغ الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة المتسبب في عملية الضرب والتعدي على مسئول حماية الأراضي بمركز سوهاج، والمتسبب له في عاهة مستديمة في عينه، وعرض التقرير الطبي بالحالة على النيابة العامة على وجه السرعة للاستماع لأقوال المجني عليه.

 

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