التحقيقات في واقعة عريس متلازمة داون: الزواج تم بعقد عرفي في حضور الأهل

تشهد النيابة العامة بشمال الشرقية تحقيقات موسعة في واقعة زواج فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عامًا من شاب مصاب بمتلازمة داون، في واقعة صادمة أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت تسليط الضوء على ظاهرة الزواج المبكر والانتهاكات المرتبطة بها.

الزواج تم بعلم وموافقة أسرتي الطرفين

اللافت في الواقعة، والتي شكلت مفاجأة للرأي العام، أن الزواج تم بعلم وموافقة أسرتي الطرفين، بل وبحضورهم أثناء إتمام العقد العرفي، رغم علمهم الكامل بأن الفتاة دون السن القانونية، وأن الشاب يعاني من إعاقة ذهنية تتطلب رعاية خاصة وليس مسؤولية أسرية.

المجلس القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ رسمي فور تداول صور ومقاطع من حفل الزفاف على مواقع التواصل

وقد تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ رسمي فور تداول صور ومقاطع من حفل الزفاف على مواقع التواصل، لتتحرك الجهات المختصة على الفور، ويحضر العروسان وذويهما إلى مقر النيابة، حيث تُجرى التحقيقات بحضور ممثل عن خط نجدة الطفل.

مسؤول بخط نجدة الطفل:الواقعة تمثل انتهاكًا صريحًا لقانون الطفل

وأكد مصدر مسئول بخط نجدة الطفل أن الواقعة تمثل انتهاكًا صريحًا لقانون الطفل مشيرًا إلى أن ما حدث لا يُعد فقط مخالفة قانونية بل أيضًا تجاوزًا إنسانيًا وأخلاقيًا بحق فتاة لم تبلغ بعد سن الرشد، وشاب من ذوي الهمم قد لا يدرك تمامًا أبعاد هذا الارتباط.

وأضاف أن النيابة العامة بصدد اتخاذ قرارات حاسمة، تشمل حماية الطفلة ومساءلة المسؤولين عن تسهيل هذا الزواج، في إطار تطبيق القانون وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تُعرض الأطفال للخطر وتنتقص من كرامتهم وحقوقهم.

بعد بلاغ القومي للطفولة والأمومة، الموقف القانوني والطبي في زواج مصاب بمتلازمة داون من فتاة الشرقية

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الأخيرة تفاعلًا واسعًا مع مقطع فيديو يوثق لحظة زفاف شاب من ذوي متلازمة داون إلى فتاة قاصر بنطاق مدينة الصالحية الجديدة محافظة الشرقية، الأمر الذي أثار حالة من الجدل القانوني والمجتمعي.

المكتب أبلغ النائب العام بالواقعة بعد تلقيه بلاغًا رسميًا على خط نجدة الطفل برقم 102031

وأكد مصدر مسئول في مكتب حماية الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المكتب أبلغ النائب العام بالواقعة بعد تلقيه بلاغًا رسميًا على خط نجدة الطفل برقم 102031، أفاد بأن العروس لم تبلغ السن القانونية للزواج (18 عامًا)، وأن العقد تم قبل اكتمال هذا السن، في مخالفة واضحة للقانون.

ويُظهر الفيديو، الذي لا تتجاوز مدته 27 ثانية، أجواء احتفالية تعكس فرحة العريس، بينما ظهرت العروس باكية خلال الحفل، ما أثار تساؤلات حول رضاها عن الزواج وظروف إتمامه.

وفي أول تعليق من الأسرة، أكدت أسرة العريس أن "من حق نجلهم، مثل أي شاب، أن يتزوج ويكوّن أسرة، خصوصًا أنه يعاني من وحدة شديدة ويحتاج إلى من يشاركه حياته ويهتم به"، مؤكدًا أن "الزواج تم بدافع إنساني وبموافقة الطرفين وأسرتيهما".

الزواج من قاصر دون إذن قانوني يُعد باطلًا، وقد يُعرض أولياء الأمور والمسؤولين عن العقد

من الناحية القانونية، أوضح محامي مختص في قضايا الأسرة أن "الزواج من قاصر دون إذن قانوني يُعد باطلًا، وقد يُعرض أولياء الأمور والمسؤولين عن العقد للمساءلة الجنائية.

كما أن وجود إعاقة ذهنية لدى أحد الطرفين قد يطعن في صحة العقد من الناحية القانونية والشرعية، مما يستوجب التحقق من مدى إدراكه الكامل لما أُقدم عليه."

متلازمة داون تؤثر على الوظائف الإدراكية والمعرفية

طبيًا، يرى أحد الأطباء النفسيين، أن متلازمة داون تؤثر على الوظائف الإدراكية والمعرفية، وهو ما قد يحدّ من القدرة على اتخاذ قرارات مصيرية كالزواج، وبالتالي من الضروري إجراء تقييم نفسي دقيق للحالة، ضمانًا لحمايته من أي استغلال أو ضرر محتمل".

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