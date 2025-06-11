الأربعاء 11 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، القبض على 3 متهمين حاولوا اختطاف سائق توك توك بأسيوط

القبض على 3 متهمين
القبض على 3 متهمين حاولوا اختطاف سائق توك توك بأسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيه 3 أشخاص وهم يحاولون استيقاف مركبة "توك توك" باستخدام أسلحة نارية بمحافظة أسيوط، في مشهد أثار الذعر بين المتابعين.

 

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 5 مايو الماضى، تلقى مركز شرطة القوصية بأسيوط بلاغًا من شخصين يفيد بتضررهما من 3 عمال – جميعهم لهم معلومات جنائية ومقيمون بدائرة المركز – وذلك لقيامهم بمحاولة اعتراض طريقهما أثناء استقلالهما "توك توك" مستخدمين أسلحة نارية، على خلفية خلافات متكررة بينهم تتعلق بالجيرة ولهو الأطفال.

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنظيم احتفالية افتتاح المتحف الكبير

الداخلية تُنظم احتفالية للأطفال ذوي الهمم في وادي الفروسية بالفسطاط

وأكدت التحريات أن الواقعة لم تشهد إطلاق أعيرة نارية أو وقوع إصابات، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين في حينه، وبحوزتهم 3 بنادق خرطوش استخدموها في الواقعة.

و بمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية أسلحة نارية فى أسيوط اسلحة نارية اطلاق اعيرة نارية أجهزة الأمن النيابة العامة بمحافظة أسيوط ضبط المتهمين

مواد متعلقة

ضبط 3 سيارات تسير عكس الاتجاه بطريق المنصورة – كفر شكر

الداخلية تُنظم احتفالية للأطفال ذوي الهمم في وادي الفروسية بالفسطاط

ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 10 ملايين جنيه

44925 مخالفة سرعة، حصاد الحملات المرورية خلال 24 ساعة

ضبط 9 أطنان دقيق خلال حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

ضبط مخدرات وأسلحة بـ 64 مليون جنيه ومصرع عنصرين شديدي الخطورة بأسيوط والمنيا

حريق يلتهم مخبزا في 6 أكتوبر

حالة الطرق اليوم، خريطة الحركة المرور بالقاهرة والجيزة بعد انتهاء إجازة العيد

الأكثر قراءة

مات غدرًا، القصة الكاملة لوفاة الدكتور محمد عبد الحليم بسبب مشاجرة عائلية في أسيوط

ترامب يهدد بإشعال معركة الحديد بين مصر وأمريكا

منتخب مصر يشعل الخلاف بين جماهير الأهلي والزمالك، والنشطاء يكشفون سر تأجيل المباراة الودية

مذكرة للنائب العام تكشف تفاصيل أزمة ممرضة الإسكندرية وفصلها من التأمين الصحي

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 برقم الجلوس

آل البيت النبوي في مصر، «رقية» أخت السيدة زينب وأم حفيدة زين العابدين

استخدام أسطوانات الإطفاء، تفاصيل الاعتداء على حسام البدري في ليبيا

بشري تعلن انفصالها عن خالد حميدة: "ولا تنسوا الفضل بينكم"

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 11-6-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم 2025.6.11

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 11- 6- 2025

المزيد

انفوجراف

رسوم الاشتراك في مسابقات اتحاد الكرة موسم 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخناقة في المنام وعلاقته بالتوتر في العلاقة الزوجية

آل البيت النبوي في مصر، «رقية» أخت السيدة زينب وأم حفيدة زين العابدين

الآداب والأعمال المستحبة، دليلك الكامل لزيارة المدينة المنورة والروضة الشريفة

المزيد
الجريدة الرسمية