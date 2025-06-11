بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، القبض على 3 متهمين حاولوا اختطاف سائق توك توك بأسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيه 3 أشخاص وهم يحاولون استيقاف مركبة "توك توك" باستخدام أسلحة نارية بمحافظة أسيوط، في مشهد أثار الذعر بين المتابعين.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 5 مايو الماضى، تلقى مركز شرطة القوصية بأسيوط بلاغًا من شخصين يفيد بتضررهما من 3 عمال – جميعهم لهم معلومات جنائية ومقيمون بدائرة المركز – وذلك لقيامهم بمحاولة اعتراض طريقهما أثناء استقلالهما "توك توك" مستخدمين أسلحة نارية، على خلفية خلافات متكررة بينهم تتعلق بالجيرة ولهو الأطفال.

وأكدت التحريات أن الواقعة لم تشهد إطلاق أعيرة نارية أو وقوع إصابات، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين في حينه، وبحوزتهم 3 بنادق خرطوش استخدموها في الواقعة.

و بمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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