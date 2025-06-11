إصابة 5 أشخاص في اندلاع حريق ببرج سكني من 12 دورا بالفيوم

أصيب 5 أشخاص في حريق نشب في برج سكني مكون من 12 طابقا بدائرة قسم شرطة أول الفيوم وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من إخماد الحريق قبل أن تمتد إلى باقى الطوابق والأبراج المجاورة.

حريق في برج سكني بمدينة الفيوم

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق ببرج سكني بجوار موقف القاهرة بشارع جمال عبد الناصر بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإطفاء والإسعاف، الى مكان الحادث، وتبين أن الحريق شب بالطابق الأرضي ببرج سكني مكون من 12 طابقا، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتحرر محضر بالواقعة، بقسم شرطة أول الفيوم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

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