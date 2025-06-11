بسبب خلافات مالية، القبض على المتهمين بإنهاء حياة شاب في الوايلي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات مالية بينهما فى منطقة الوايلي.

العثور على جثة شاب بالوايلي

تلقي قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع الجانبية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة،

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب بها آثار اعتداء بدني، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الواقعة.

خلافات مالية وراء مقتل شاب الوايلي

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، وأن المجني عليه كان قد اقترض مبلغا ماليا من أحد متهم، ولم يقم برد المبلغ فى الموعد المتفق عليه، مما دفع المتهم واثنين من أصدقائه للاعتداء عليه بالضرب في محاولة للضغط عليه لاسترداد المال.

وأضافت التحريات أن المتهمين اعتدوا على المجنى عليه بالضرب حتى سقط على الأرض مفارقا للحيا، فتركوا الجثة وفروا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة مؤكدين أنهم لم يقصدوا قتل المجني عليه، وأنهم كانوا يحاولون فقط "تأديبه" ودفعه للسداد.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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