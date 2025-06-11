مكتشفة جريمة قتل مسنة عين شمس للنيابة: "جدتي كانت لابسة دهب في أيديها وملقتوش"

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية إلى أقوال ربة منزل حفيدة سيدة مسنة لقيت مصرعها على يد خادمة وزوجها بعد إعطائها جرعة أنسولين زائدة بدائرة قسم شرطة عين شمس بقصد سرقتها.

وقالت حفيدة المجني عليها إنها اكتشفت الواقعة أثناء تغسيل جدتها، حيث لاحظت أن قطع ذهبية عبارة عن غوايش كانت ترتديها الأخيرة لا توجد في يدها وهو الأمر الذي جعلها تشك في الوفاة.

وأضافت أنها أبلغت أهلها بما رأته في جثة جدتها الذين بدورهم أبلغوا قوات الشرطة التي حضرت إلى المنزل واستجوبتهم وسألت عن المترددين على منزل المجني عليها قبل الوفاة واتضح أنها سيدة تعمل خادمة وهي جارة المتوفاة.

وأشارت إلى أن الأمن ضبط المتهمة الأولى التي اعترفت بقتلها جدتها بقصد سرقتها بعد أن أعطتها 50 وحدة انسولين مرة واحدة.

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس، تلقت بلاغا من أهل مسنة يفيدون باكتشافهم سرقة مصوغات والدتهم عقب وفاتها.

وعلى الفور شكل رجال المباحث فريق بحث وتحري وانتقلوا إلى الشقة محل البلاغ وبمعاينتها تبين سلامة جميع منافذها ومخارجها.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفاة كانت تخدمها سيدة وقد تغيبت عقب وفاتها ولم تظهر.

وباستدعائها وتضييق الخناق عليها اعترفت بقتلها المجني عليها بتخطيط من زوجها بقصد سرقة مصوغاتها الذهبية مستغلين أنها تعيش بمفردها داخل الشقة.

وأضافت أنها أعطت للمجني عليها كمية كبيرة من دواء الأنسولين مما أدى إلى إصابتها بغيبوبة ومن ثم الوفاة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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