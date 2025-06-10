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حوادث

حقنة إنسولين تنهي حياة سيدة غين شمس وسرقة المصوغات وراء الجريمة

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس خادمة وزوجها بتهمة قتل مخدومة الأولى بعد إعطائها جرعة أنسولين زائدة بدائرة قسم شرطة عين شمس بقصد سرقتها 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية. 

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من أهل مسنة يفيدون باكتشافهم سرقة مصوغات والدتهم عقب وفاتها.

علي الفور شكل رجال المباحث فريق بحث وتحري وانتقلوا إلى الشقة محل البلاغ وبمعاينتها تبين سلامة جميع منافذها ومخارجها.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفاة كانت تخدمها سيدة وقد تغيبت عقب وفاتها ولم تظهر.

وباستدعائها وتضييق الخناق عليها اعترفت بقتلها المجني عليها بتخطيط من زوجها بقصد سرقة مصوغاتها الذهبية مستغلين أنها تعيش بمفردها داخل الشقة. 

وأضافت أنها أعطت للمجني عليها كمية كبيرة من دواء الأنسولين مما أدى إلى إصابتها بغيبوبة ومن ثم الوفاة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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نيابة شرق القاهرة الكلية قسم شرطة عين شمس عين شمس النيابة العامة

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