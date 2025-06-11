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حوادث

بلطجي طعنه أمام المسجد، تفاصيل اعتداء دموي على موظف بحلوان

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

في مشهد أثار الذعر بين الأهالي، شهدت منطقة منشية جمال عبد الناصر بحلوان جريمة اعتداء مروعة، راح ضحيتها موظف خرج لتوه من المسجد، قبل أن يباغته أحد البلطجية بطعنات نافذة مستخدمًا سلاحًا أبيض.

تفاصيل الواقعة

وكان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغًا من المستشفى العام بوصول المواطن حمدي مخيمر، موظف ومقيم بمنشية جمال عبد الناصر، مصابًا بجروح قطعية في اليد والكف والوجه والرقبة. 

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين أن الجاني ويدعى محمد ا.، اعترض طريق المجني عليه أثناء خروجه من المسجد، ودون سابق إنذار، استل سلاحًا أبيض من طراز «مطواة» وهاجمه محدثًا به إصابات خطيرة.

تحقيقات وتحركات أمنية

المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، قاد فريقًا من ضباط المباحث لتتبع الجاني. 

وبعد تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم، وضُبط بحوزته السلاح المستخدم في الاعتداء. 

وباشرت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة القضية.

في محاولة لفهم أبعاد الحادث، تواصلت “فيتو” مع عدد من سكان المنطقة، الذين أعربوا عن استيائهم من تكرار مثل هذه الاعتداءات، خصوصًا في محيط دور العبادة.

يقول عبد الرحمن السيد، أحد سكان المنطقة: “كنا نعرف أن بوزة شخص مشاغب، لكنه لم يصل من قبل إلى هذا الحد. ما حدث لا يمكن تبريره، خاصة وأن الضحية لم يكن بينه وبينه أي خلاف معروف”.

من جانبه، كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن المتهم "ذو سوابق"، وسبق أن تم اتهامه في قضايا مماثلة تتعلق بالتعدي والبلطجة.

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المقدم محمد مجدي المستشفي العام رئيس مباحث قسم شرطة حلوان قسم شرطة حلوان منشية جمال عبد الناصر مباحث قسم شرطة حلوان

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