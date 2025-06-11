انهيار عقار مكون من 3 طوابق بالمنيا (صور)

شهدت مدينة المنيا، منذ قليل انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق، دون خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق قي شارع الحسيني في مدينة المنيا.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين انهيار عقار قديم خالي من السكان بدون خسائر بشرية.

ولكن أسفر انهيار العقار عن تدمير سيارتين ملاكي، تم فرض كردون أمني حول العقار للحفاظ على سلامة المار.

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