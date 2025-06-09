عامل يقتل زوجته طعنا في الصف

أقدم شاب على قتل زوجته طعنا بسبب خلافات زوجية بمنطقة الصف.

شاب يقتل زوجته طعنا

تلقى قسم شرطة الصف بلاغا بوفاة سيدة داخل منزلها بدائرة القسم، على الفور، انتقل المقدم أحمد السويركي، رئيس مباحث الصف، برفقة قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، حيث تم العثور على الضحية والتي تُدعى "ميادة. س"، تبلغ من العمر 25 عامًا، وبدت عليها آثار إصابات.

وأسفرت التحريات الأولية عن أن الواقعة حدثت إثر خلاف أسري بين المجني عليها وزوجها "رأفت. س"، عامل يبلغ من العمر 35 عامًا، تطورت خلاله الأمور إلى أن أقدم المتهم على الاعتداء عليها باستخدام أداة حادة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على الأداة المستخدمة، كما تم نقل الضحية إلى المشرحة،وتحرر محضر بالواقعة.

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