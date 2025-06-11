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حوادث

العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري ملقاة في نهر النيل بالصف

انتشال جثة من نهر
انتشال جثة من نهر النيل، فيتو

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في نيل  الصف جنوب محافظة الجيزة.

واستعان رجال المباحث بخبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لجمع الأدلة ورفع البصمات من على ملابس المجني عليه.

جثة طافية بنيل الصف

تلقى مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بدائرة المركز، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري لمكان الواقعة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة من انتشال جثة شاب مجهول الهوية من نهر النيل الصف.

وبالفحص ومناظرة الجثة تبين أنها لشخص فى العقد الثالث من عمره مصاب بطلق ناري، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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