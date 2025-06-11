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حوادث

مأساة تهز سوهاج، عامل ينهي حياة 3 من أبنائه ويشنق نفسه

أب ينهي حياة 3 من
أب ينهي حياة 3 من أبنائه

شهدت قرية أولاد سالم قبلي التابعة لمركز دار السلام بمحافظة سوهاج حادثًا مأساويًا، حيث أقدم أحد العمال على إنهاء حياة 3 من أبنائه، بينهم طالبة بالثانوية العامة، مستخدمًا سلاحًا أبيض (مطواة)، ثم أقدم على شنق نفسه داخل المنزل، وذلك إثر خلافات أسرية حادة.

وقد تم نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

جريمة بشعة عامل يقتل ٣ أشقاء أبنائه ويشنق نفسه فى أولاد سالم بسوهاج 

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بقيام محمود على 48 عاما عامل ويقيم بناحية أولاد سالم بقتل 3 من أبنائه وشنق نفسه بعد ذلك بسبب خلافات أسرية.

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